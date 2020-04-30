Екатеринбург, , 08:42 — REGNUM В Екатеринбурге принято решение поощрить сотрудников детских садов, которые в период ограничительных мероприятий продолжали работать в дежурных группах. Соответствующее поручение городскому департаменту образования дал мэр Александр Высокинский, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга корреспонденту ИА REGNUM.

Поощрительные выплаты, в размере одной трети от заработной платы, планируется ввести с начала мая. Их получат 336 работников 29 муниципальных детских садов, в которых работают 104 дежурных группы. Отметим, что указанные детские сады и дежурные группы посещают порядка 1,2 тыс. воспитанников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге после введения ограничительных мероприятий, связанных с ситуацией с коронавирусом, продолжили работать дежурные группы в детских садах для детей, чьи родители работают на непрерывных производствах, а также учреждениях, организациях и предприятиях, работа которых продолжалась в последние месяцы.

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