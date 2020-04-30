Москва, , 08:38 — REGNUM Компания, специализирующаяся на вложениях в ценные бумаги, требует с оптового продавца строительных материалов из Краснодарского края свыше 7,7 млрд рублей. Иск поступил в арбитраж Москвы, но пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление ООО «Техномарк», которое находится в стадии банкротства, поступило 28 апреля 2020 года. Сумма иска — 7 654 760 199,42 рубля. Ответчиком выступает ООО «Феликс».

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в декабре 2005 года. Её уставный капитал — 10 тыс. рублей, основной вид деятельности — оптовая торговля строительными материалами и изделиями. Владелец и директор — Юрий Цылько. С июня 2016 года компания находится в стадии реорганизации в форме присоединения к другому юрлицу. Цылько также является директором ООО «ГК Милад-строй», которое работает на рынке строительства жилья Сочи с ноября 2017 года. Строительная компания принадлежит Нестору Посельскому.