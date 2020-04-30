Нур-Султан, , 08:30 — REGNUM Правительство Казахстана разрешило открыться непродовольственным магазинам площадью до 500 кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра республики.

Решение принято 30 апреля на заседании государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения. Новые объекты в республике откроются с 4 мая. Магазинам разрешено работать до 17:00.

Кроме того, откроются фотосалоны, цветочные киоски, парикмахерские, медцентры, стоматологические клиники, адвокатские и нотариальные конторы, рекламные агентства, риэлтерские, страховые и финансовые компании. С 4 мая разрешаются спортивные занятия и тренировки на улице.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала мая авиакомпании Казахстана возобновят авиарейсы в Нур-Сутане, Алма-Ате, Усть-Каменогорске и Семипалатинске.

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