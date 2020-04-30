Екатеринбург, , 08:23 — REGNUM В Свердловской области началась подготовка к отопительному сезону 2020/2021 годов. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Евгений Куйвашев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском департаменте информационной политики.

Так до 1июня муниципальные комиссии обязаны представить в надзорные органы графики проверок энергетических организаций, котельных, которые будут проводить подготовительные работы, а также графики проверок жилищного фонда и теплосетей.

Отметим, что все подготовительные работы должны быть завершены и приняты территориальными комиссиями до 15 сентября.

Также до начала лета муниципалитеты и городские округа Свердловской области обязаны подвести итоги минувшего отопительного сезона.

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