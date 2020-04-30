Москва, , 08:20 — REGNUM Торги по нефти марки Brent 29 апреля закрылись ростом на 7,42%, до $22,35 за баррель. Оптимизм был вызван еженедельным отчетом по запасам в США, ослаблением доллара и ростом фондовых индексов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Согласно последним данным минэнерго США, запасы нефти за неделю до 24 апреля увеличились на 8,991 млн баррелей против прогноза +10,6 млн баррелей. Данные последнего отчета оказались минимальными за пять недель.

Запасы бензина сократились на 3,669 млн бар. (прогноз был +2,492 млн). Запасы дистиллятов выросли на 5,092 млн бар. (прогноз был +4,1 млн). Добыча нефти сократилась на 100 тыс. баррелей, до 12,1 млн баррелей.

Сегодня, 30 апреля, на торгах в Азии нефть Brent подорожала на 17,23%, до $26,21 за баррель. Участники рынки ожидают, что в ближайшие дни европейские страны и США ослабят блокировку, связанную с коронавирусом. Страны ОПЕК+ должны с 1 мая сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

Китай сегодня опубликовал индекс деловой активности в промышленности от Caixin/Markit. Индекс снизился до 49,4 (прогноз был 50,5). Значение меньше 50 пунктов, но, как отмечается в отчете, объём выпуска продолжает восстанавливаться и набирать обороты.

Для нефтяного рынка нейтральная статистка из Китая тоже является положительным фактором. Так как на нефтяном рынке волатильность высокая и ходом цены на 15% — 100% никого не удивишь, то повышение котировок может продолжиться до $30 за баррель.

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