Москва, , 08:12 — REGNUM Торги по рублевым парам 29 апреля завершились очередным снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 1,53%, до 73,01 руб., евро/рубль — на 1%, до 79,39 руб., фунт/рубль — на 1,30%, до 91,05 руб. Рубль укрепился по всем фронтам на фоне ослабления доллара США, роста фондовых индексов, цен на нефть, а также интереса к рисковым активам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рынок акций США взлетел на новостях об успешном ходе тестирования противовирусного препарата «Ремдесивир». Gilead Sciences сообщила, что ее противовирусный препарат успешно проходит испытания по лечению коронавируса. Компания планирует получить более полную информацию об эффективности «Ремдесивира» в лечении болезни в конце мая.

Восстановление американских индексов даже не остановил разочаровывающий отчет по ВВП США. В I квартале рост ВВП сократился на 4,8% против прогноз — 4%. Падение индекса является максимальным с момента финансового кризиса 2009 года.

Данные отчета указывают на начало рецессии, причем худшее ожидает экономику во II квартале, когда вирус ударит по ней в полную силу.

Пара доллар/рубль снизилась до поддержки 73 руб. Сегодня, 30 апреля, на торгах в Азии баррель нефти марки Brent подорожал на 17,96%, до $26,36. Хорошее утро. Рубль откроется ростом к иностранным валютам.

Так как на нефтяном рынке волатильность высокая и ходом цены на 15% — 100% никого не удивишь, то рост котировок может продолжиться до $30 за баррель.

Нефть дорожает на ожиданиях, что с 1 мая страны ОПЕК+ сократят добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Для пары доллар/рубль открылась дорога к уровню 72 руб.

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