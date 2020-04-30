Ляонин, Китай, , 08:10 — REGNUM Новый морской маршрут отправки фруктов связал порт Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая с Вьетнамом, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.

Новый грузовой маршрут преимущественно будет использоваться для отгрузки фруктов. Он был запущен компанией Liaoning Port Group. Первое судно, груженое 565 тоннами питайей, прибыл в порт Далянь 27 апреля. После разгрузки фрукты немедленно направились в супермаркеты города буквально в течение 24 часов.

Потребовалось всего семь дней, чтобы фрукты дошли в Далянь из вьетнамского Хошимина в рамках нового маршрута. Это экономит от трех до пяти дней пути относительно существующих путей.