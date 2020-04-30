Пермь, 30 апреля 2020, 07:56 — REGNUM В Пермском крае под угрозой отключения электроэнергии оказалось около десяти храмов. Причиной являются долги перед энергетиками, сообщают СМИ.
Преимущественно долг сформирован у крупных храмов в Перми. По данным компании «Пермэнергосбыт», общая сумма задолженности составляет 470 тысяч рублей. Энергетики подчёркивают, что действия по отключению культовых зданий за неуплату полностью соответствуют законодательству, информирует портал 59.ru .
Стоит отметить, что на финансовое положение храмов негативным образом повлиял введенный режим самоизоляции. Количество прихожан резко сократилось, соответственно, сократился объем пожертвований.