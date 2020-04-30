Барнаул, , 07:51 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внёс изменения в указ «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, послабления сделаны для магазинов промышленных товаров и парикмахерских.

С сегодняшнего дня, 30 апреля, возобновить работу разрешено объектам розничной торговли непродовольственными товарами в специализированных магазинах, расположенных на первых этажах зданий (строений, сооружений) и имеющих отдельный обособленный вход.

Также в список разрешенных видов деятельности включено оказание парикмахерских услуг в помещениях, расположенных на первых этажах зданий. При этом сохраняется запрет на деятельность салонов красоты, косметических и СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги с очным присутствием граждан.

Вместе с тем с 1 по 10 мая включительно на территории Алтайского края приостанавливается бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в преддверии майских праздников алтайские власти решили также ужесточить режим въезда в регион. Всем прибывающим придётся пройти строгую процедуру паспортного контроля, получить уведомление Роспотребнадзора о необходимости обеспечить самоизоляцию на 14 дней.

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