Нижнекамск, Татария, , 07:44 — REGNUM К жилищному кооперативу «Триумф-НК» из Нижнекамска банкротные иски подали уже шесть участников. Последний иск поступил 28 апреля 2020 года и пока не принят к производству, но на 24 июня 2020 года назначено заседание по первым заявлениям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Последний иск поступил от Михаила Вдовина на сумму 1 239 576,26 рубля. До этого с претензиями 22 апреля обратилась Наталья Плеханова — на сумму 570 103 рубля. 28 апреля дело оставили без движения до 28 мая 2020 года.

Претензии к жилищному кооперативу в арбитраж Татарии начали поступать с конца января 2020 года. Первой обратилась Светлана Иванова с претензиями на сумму 1 621 715,23 рубля. Позднее к ней присоединились ещё три участника кооператива, заявив долги на общую сумму более 1,6 млн рублей.

Кооператив учреждён в декабре 2004 года. В составе кооператива 142 пайщика. Председатель правления — Валентина Анисимова. У неё в активе также есть созданное в 2009 году ООО «Триумф-групп» (деятельность по предоставлению мест для временного проживания). Второй совладелец компании — Ирина Анисимова.