Даллас, США, , 07:34 — REGNUM Решение сократить добычу нефти на 20% в американском штате Техас не повлияет на мировые поставки топлива и поэтому бесполезно, считает председатель отвечающей за нефтяную отрасль в регионе Железнодорожной комиссии Техаса Уэйн Кристиан. Об этом он написал 29 апреля в своем Twitter.

По его мнению, в вопросе сокращения извлекаемого сырья необходимо придерживаться принципов свободного рынка и давать право производителям принимать такие решения самостоятельно.

Кристиан подчеркнул, что будет голосовать против данного постановления о снижении добыче нефти в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля после сделки ОПЕК+ Уэйн Кристиан выразил благодарность американскому президенту Дональду Трампу за продвижение сделки и за отстаивание интересов США в мире.

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