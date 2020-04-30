Тюмень, , 07:24 — REGNUM В банки, работающие на территории «тюменской матрёшки» (Тюменская область, ХМАО и ЯНАО), с 20 марта по 22 апреля поступило более 2,4 тыс. обращений от предпринимателей о реструктуризации кредитов, в том числе о предоставлении кредитных каникул. Более 700 обращений, или 30%, находятся на рассмотрении. Остальные одобрены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка РФ.

Также в банки «тюменской матрёшки» поступило 1,2 тыс. обращений о предоставлении кредитных каникул. По всем принято положительное решение.

Основной причиной отказа в реструктуризации кредитов, как отмечают в банках, является факт, что клиент не относится к перечню пострадавших от пандемии коронавируса отраслей или отсутствие подтверждения ухудшения финансового состояния.