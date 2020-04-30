Лондон, , 07:25 — REGNUM Цена на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне преодолела планку $26 и продолжила рост.

По данным на 07:04 мск, июньские фьючерсы Brent торговались на уровне $26,5 за баррель что на 9,4% выше цены на закрытии сессии 29 апреля.

Ранее, по данным торговой площадки на 05:26 мск, июньские фьючерсы Brent торговались на уровне $25,74 за баррель, подорожав на 6,2%. А июньские фьючерсы WTI торговались по $16,5 за баррель, подорожав на 9,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов вечером 29 апреля цены на нефть продолжали рост.

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