Москва, , 06:44 — REGNUM Арбитраж Москвы «в связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции» перенёс на 29 июля 2020 года рассмотрение обоснованности банкротного иска к АО «Нефтяная компания Дулисьма». Истцом в деле выступает конкурсный управляющий банка «Югра», признанного банкротом в 2018 году, передаёт ИА REGNUM.

Иск от госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» поступил в суд в конце января 2020 года, но слушания неоднократно откладывались. Также 11 марта 2020 года ответчик подавал ходатайство о прекращении производства по делу, но оно пока не рассмотрено. Иным лицом в деле выступает АО «Саратовнефтедобыча».

Напомним, в феврале 2020 года нефтекомпания обращалась к банку «Югра» с иском о защите деловой репутации «путём признания не соответствующим действительности и порочащим деловую репутацию» сообщения о намерении обратиться с иском о банкротстве. В марте 2020 года суд прекратил производство по делу, указав, что подача репутационного иска «направлена на фактическую переоценку как состоявшихся судебных актов», так и «доводов истца и ответчика, являющихся правовой позицией и отражённой во всех процессуальных документах последних».

Нефтяная компания учреждена в 2008 году для добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа. Открытые источники в качестве главного бенефициара компании называют Алексея Хотина — одного из акционеров банка «Югра». Отметим, в конце апреля 2020 года в арбитраж Москвы в рамках банкротного дела банка было подано заявление «о привлечении к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков» с группы физлиц, включая Алексея Хотина и трёх юрлиц — АО «Комплексные инвестиции», SENEAL INTERNATIONAL AGENCY LTD и ООО «ОРБИТА-ЦЕНТР» на сумму свыше 5,582 млрд рублей.