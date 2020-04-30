Боао, Китай, , 06:38 — REGNUM Власти Китая приняли решение отменить проведение Азиатского экономического форума (АЭФ) в Боао, называемого «Восточным Давосом», из-за пандемии коронавируса. Об этом 30 апреля сообщает оргкомитет форума.

Форум должен был пройти в курортном городке на восточном побережье южного китайского острова-провинции Хайнань 24−27 марта.

В заявлении отмечается, что мероприятие отменяется «в целях поддержки и сотрудничества с международным сообществом в области принятия противоэпидемических мер, а также для обеспечения безопасности и здоровья участников форума».

О переносе форума «до соответствующего оповещения» власти КНР сообщали ещё 24 февраля и 10 марта.

Напомним, важнейшее для Китая международное мероприятие, называемое «Восточным Давосом» проводится в Боао с 2001 года. В прошлом году в нём участвовали более двух тысяч человек из 60 стран и регионов мира, включая Россию.

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