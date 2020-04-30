Ульяновск, , 06:22 — REGNUM В Ульяновске ищут подрядчика для строительства футбольного манежа. Начальная цена контракта превышает 832 млн рублей, значительная часть средств выделяется из федерального бюджета. Соответствующее извещение о проведении аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Речь идёт о строительстве в Засвияжском районе Ульяновской области по улице Шолмова крытого футбольного манежа. Это будет двухэтажное здание, площадь застройки составит 12 815,66 кв. метров. Он будет предназначен, в частности, для «учебной-тренировочных занятий», футбольных матчей, «межрегиональных физкультурных и спортивных мероприятий» с единовременной пропускной способностью до 100 человек. Манеж рассчитан на 498 зрителей.

Заказчиком является ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик». Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 832 366 164,12 рублей. В том числе в 2020 году из федерального бюджета выделяется 162 709 700 рублей, из регионального — 5 032 300 рублей, в 2021 году — соответственно 108 345 000 и 353 335 000 рублей, в 2022 году — 163 676 201,53 и 39 267 962,59 рублей.

Победитель аукциона должен будет сдать объект к 31 октября 2022 года.