Тюмень, , 05:46 — REGNUM В Тюменской области возобновлена торговля автотранспортом, а также разрешена работа частных клиник, предприятий сферы спутниковой связи и компьютерного обслуживания. Соответствующие послабления для бизнеса закреплены в постановлениях №№ 187-п и 120-п главы региона.

Кроме того, к работе могут приступить образовательные организации ДОСААФ — в части подготовки граждан по военно-учётным специальностям. А частные клиники могут возобновить деятельность только в части оказания экстренной и неотложной медицинской помощи и для проведения тестирования на коронавирус.

Отмечается, что вышеуказанные предприятия могут начать работу при условии подачи соответствующего уведомления для включения в Единый реестр работающих предприятий и при неукоснительном соблюдении требований санитарно-эпидемиологического режима.

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