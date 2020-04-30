Лондон, , 05:45 — REGNUM Мировые цены на нефть на бирже ICE в Лондоне с начала торгов демонстрируют рост.

По данным торговой площадки на 05:26 мск июньские фьючерсы Brent торговались на уровне $25,74 за баррель, подорожав на 6,2% от уровня закрытия сессии 29 апреля.

Июньские фьючерсы WTI поднялись в цене на 9,6%, до $16,5 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов вечером 29 апреля цены на нефть продолжали рост. Незадолго до закрытия торговой сессии фьючерсы Brent подорожали на $1,48 (6,51%), до $24,22 за баррель. Диапазон сессии Brent составил $22,73 — $25,19 за баррель. Июньские фьючерсы WTI выросли в цене на $3,02 (24,47%), до $15,36 за баррель. Диапазон сессии WTI — от $12,68 до $16,77 за баррель.

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