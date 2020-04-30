Москва, , 04:10 — REGNUM Арбитраж Москвы на 1 июня 2020 года назначил рассмотрение затянувшегося спора между акционерами АО «Конструкторское бюро «Корунд-М», чья продукция используется в комплексах военной техники, включая подводные лодки, радиолокационные станции, ракетные комплексы и системы артразведки. Спор касается продажи 50% акций компании, которую оспаривает один из крупных акционеров и директор АО Владимир Бетелин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Спор тянется с апреля 2019 года и касается 50 обыкновенных именных акций АО, которые составляют половину доли. Конфликт развился после смерти бизнес-партнёра истца Александра Ставицкого в 2018 году. Ответчиками в споре выступают ООО «Гетерборг» (владелец акций), Бэлла Раевская, национальный расчётный депозитарий, «Альфа-банк» и АО ВТБ Регистратор.

Владимир Бетелин, который получил 50% акций по договору дарения от Лидии Никольской в 2018 году, просит признать недействительной сделку по продаже 50% акций бюро, которые наследница Ставицкого реализовала компании «Гетеборг». Последнее учреждено для торговли легковыми автомобилями в 2017 году, единственный владелец и директор компании с августа 2018 года — Александр Файн. До него компанией владела иностранная компания «Марифена Лимитед» и Олег Потапов.

В декабре 2018 года суд уже отказал Бэлле Раевской в переводе прав и обязанностей приобретателя акций, когда она посчитала нарушенным своё преимущественное право. В споре речь шла о сделке дарения, в ходе которой Бетелин получил 50% акций. Во время заседания уточнялось, что «спорные акции были получены Никольской Л. А. 17.12.12 года в дар от своего сына Никольского Ф. Л., который в свою очередь получил указанные акции 20.03.12 года в дар от Бетелина В. Б.», что подтверждает безвозмездность сделки. Оспорить решение первой инстанции Раевская не смогла.

Напомним, история «Корунд-М» началась в 1994 году. В бюро перешла часть коллектива НПО «Алмаз». Компания специализируется на разработке и выпуске средств вычислительной техники, в том числе военного назначения.