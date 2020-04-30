Вашингтон, , 05:26 — REGNUM Правительство США изучает возможность хранения в стратегическом резерве еще нескольких сотен миллионов баррелей нефти. Об этом министр финансов США Стивен Мнучин заявил 29 апреля в ходе совещания в Белом доме.

По его словам, правительство «рассматривает много различных стратегий» по поддержке американского нефтяного сектора. Но не для спасения акционеров, а «в поддержку национальной безопасности».

Мнучин напомнил, что пользуясь низкими ценами на мировом рынке администрация пополняет стратегический нефтяной резерв США.

«Мы также изучаем потенциальную возможность хранить еще несколько сотен миллионов баррелей», — заявил глава Минфина.

Как сообщало ИА REGNUM, хранилища стратегического нефтяного резерва США начали принимать сырьё частных компаний. Соответствующие договорённости министерство энергетики США заключило с нефтяниками в апреле. Они смогут около года держать почти 23 млн баррелей нефти в стратегических хранилищах, при этом основной объём сырья поступит в мае и июне. В апреле в эти хранилища было доставлено около 1,1 млн баррелей нефти. Стратегический нефтяной резерв был создан в США в 1975 году после мирового энергетического кризиса. Четыре хранилища находятся в штатах Техас и Луизиана, сейчас в них содержится около 635 млн баррелей нефти.

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