Москва, , 03:25 — REGNUM В арбитраж Московской области поступил многомиллионный иск от самарского ООО «Трек» к компании «Ашан», чьим собственником являются два иностранных юрлица. Дата заседания пока не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск от компании, которая специализируется на покупке и продаже собственной недвижимости, поступил 23 апреля 2020 года. Сумма претензий, суть которых пока неизвестна, — 219 507 114,08 рубля.

Претензии к этому же ответчику имеет и саратовское ООО «Торговый дом «Солнечные продукты», подавшее соответствующий иск 23 апреля 2020 года. Сумма претензий по делу, которое ещё не приняли к производству, — 4 700 641,92 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Ашан» учреждено в мае 2001 года и имеет юридический адрес в Мытищах. Компания специализируется на розничной торговле. Её директор с декабря 2019 года — Йоханнес Мария Толай, уставный капитал — 16 772 051 074,8 рубля. Собственники ООО — французское акционерное общество «Сожепар» и компания «Меелакер Б. В» из Нидерландов. С декабря 2019 года ООО находится «в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юридических лиц».