Владивосток, , 03:39 — REGNUM Власти Приморья утвердили новые параметры в программе «Доступная ипотека» — минимальная ставка снижена и составляет 3,65%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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«Правительство Приморского края добавило новые категории граждан, увеличена предельная стоимость квадратного метра, снижена процентная ставка. При покупке квартиры в строящемся доме минимальная ставка составит 3,65%, готового жилья — 5,2%», — пояснили в Корпорации развития жилищного строительства.

Льготный займ по программе «Доступная ипотека» выдаётся бюджетникам, работникам оборонно-промышленного сектора, краевых учреждений, организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для региона, научным сотрудникам, инвалидам или членам семей с детьми-инвалидами, семьям, у которых начиная с 1 января 2018 года родился первый ребёнок, а также гражданам, которые имеют право на получение денежных выплат (субсидий), сертификатов на приобретение, строительство жилых помещений за счёт средств бюджетов всех уровней, участникам региональной адресной программы по переселению из аварийного жилищного фонда.

Также в Приморье действуют льготные программы: «Ипотека с государственной поддержкой» от 6,1%, «Дальневосточная ипотека» от 1,6%, «Семейная ипотека с государственной поддержкой» от 4,9%.

Кроме того, в Корпорации развития жилищного строительства можно оформить ипотечные займы под 5% годовых на строительство индивидуального жилого дома и приобретение квартиры в сданном доме у застройщика, а также в рамках стандартных ипотечных программ.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Дальнего Востока заключили 7 253 договора на «дальневосточную ипотеку» на сумму более 25,2 млрд рублей. Заявок в общей сложности подано 24,8 тыс.