Осло, , 03:01 — REGNUM Заявление о планах Норвегии снизить размеры нефтедобычи с июня по декабрь 2020 года сделала министр нефти и энергетики страны Тина Бру, 29 апреля сообщается на сайте норвежского правительства.

Так, власти страны намереваются сократить извлечение нефти в июне на 250 тыс. баррелей в сутки и еще на 134 тыс. баррелей в сутки за следующие шесть месяцев. Кроме того, правительство Норвегии перенесло на 2021 год открытие нескольких новых месторождений.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля Тина Бру заявила, что Норвегия одобряет по соглашение ОПЕК+ по снижению добычи нефти и готовится к собственным сокращениям.

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