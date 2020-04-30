Вашингтон, , 01:33 — REGNUM Администрация президента США планирует подготовить план антикризисной помощи для нефтяной отрасли страны, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе своего выступления в Белом доме.

«Вы имеете в виду план? Оказания им помощи? Я бы сказал: скоро», — ответил он на вопрос журналиста.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля президент США Дональд Трамп пообещал, что в стране начнется бурный экономический рост во втором полугодии 2020 года. По его словам, четвертый квартал 2020 года «невероятным», а 2021 год — «великолепным».

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