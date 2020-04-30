Лас-Вегас, США, , 01:11 — REGNUM Игорные заведения американского Лас-Вегаса откроются еще не скоро в связи с пандемией коронавирусной инфекции, заявил губернатор штата Невада Стив Сисолак в эфире телеканала ABC.

«Казино и игровые предприятия, вероятно, откроются на третьем или четвертом этапе того, что нам предстоит сделать», — заявил он.

Сисолак добавил, что невозможно быстро открыть казино в Лас-Вегасе. Для начала городу необходимо будет составить план поездок и путешествий. Сисолак подчеркнул, что в штате на некоторое время продлевается действие режима самоизоляции из-за неблагоприятной обстановки по коронавирусу.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля власти американского штата Калифорния заявили, что кинотеатры в регионе будут закрыты еще в течение нескольких месяцев. По словам губернатора штата Гэвина Ньюсома, открытие кинотеатров возможно лишь на третьем этапе восстановления экономики штата.

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