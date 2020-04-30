Ашхабад, , 00:53 — REGNUM Туркменские и российские чиновники провели заседание Туркмено-Астраханского совета по вопросам предпринимательства. Мероприятие прошло в формате видеоконференции, передает «Туркменистан: золотой век».

Главными темами переговоров стали логистические возможности астраханского воднотранспортного узла, а также перспективы организации паромного сообщения между портами «Туркменбаши» и «Оля» для увеличения объема морских перевозок.

Участники переговоров также обсудили вопросы, касающиеся продвижения сельхозтоваров на рынках Астраханской области и Туркмении, организации поставок нерудных материалов и туркменского текстиля, и налаживания контактов между представителями туркменского и российского бизнеса.

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