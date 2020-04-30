Киев, , 00:48 — REGNUM Общая мощность работающих блоков украинского «Энергоатома» упала до 7300 МВт — примерно в полтора раза от уровня зимы 2019/2020 года, сообщил 29 апреля председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус («Слуга народа») на своей странице в Facebook.

«Еще несколько месяцев назад в Украине работали блоки АЭС общей мощностью 11 400 МВт, что на 56% больше, чем сейчас», — написал он.

Герус добавил, что неработающие блоки «Энергоатома» будут замещены блоками угольных электростанций.

В свою очередь, бывший сотрудник компании национальной энергетической компании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук пояснил, что отключение произошло по причине окончания зимы и эпидемиологической ситуации, вызвавшей сокращение потребления энергии на Украине.

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