Рига, , 00:23 — REGNUM Рабочая группа по поддержке предпринимателей и занятости при министре финансов Латвии Янисе Рейрсе предложила распределение 500 млн евро из фондов ЕС для уменьшения кризисных последствий в экономике из-за пандемии COVID-19, пишет портал LSM.

100 млн евро, согласно решению Министерства сообщений, предполагается направить для финансирования приостановленного проекта железной дороги. А всего на проекты Минсообщения — 238 млн евро. 30 млн получит здравоохранение. 35 млн евро выделено для рефинансирования оборотных средств компаний. 20 млн — на поддержание занятости, 15 будут затрачены на переквалификацию. На проекты энергоэффективности курируемые Минэкономики в 2020 году выделят 7,5 млн евро.

Дополнительное финансирование в размере 38,3 млн евро получат мероприятия по переквалификации рабочей силы. 17,7 млн на оздоровление экономики, без указания конкретной сферы, и 12,6 млн на повышение компетенций. Завтра план рабочей группы поступит на утверждение кабинета.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.