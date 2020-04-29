Москва, , 23:51 — REGNUM Международный концерн Universal, который является крупнейшим в мире производителем чая, принял решение больше не продавать в России листовой чай марки Lipton и Brook Bond. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

В компании не стали пояснять причины, по которым было принято решение не поставлять на российский рынок листовые чаи Lipton и Brook Bond. При этом данные чаи можно приобрести в пакетированном варианте.

Таким образом на российском рынке от концерна Universal листовой чай останется только под премиальным брендом Sir Thomas Lipton и выведенной на рынок прошлым летом маркой Saito.