Москва, , 07:20 — REGNUM Срок подачи заявок для получения гранта на поддержку комплексных инновационных проектов в Москве продлён до 15 мая. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Оформить заявку вправе участников Московского инновационного кластера (МИК). Компаниям возместят часть затрат на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, закупку оборудования, внедрение программного обеспечения, а также создание результатов интеллектуальной деятельности или приобретение прав на них.

«Прием заявок продлен, чтобы как можно больше предпринимателей получили финансовую поддержку города. Если кто-то не успел подать документы раньше, то сейчас самое время. Есть возможность сделать это онлайн», — подчеркнула Сергунина.

Читайте ранее в этом сюжете: Для поддержки российских кинокомпаний проведут международный онлайн-форум