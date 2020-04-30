Тегеран, , 09:49 — REGNUM 29 апреля заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана по правовым вопросам заявил, что отечественная продукция за последний год заменила 1540 иностранных товаров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Афшар Фатхоллахи заявил, что одним из главных планов министерства является повышение внутреннего производства в стране, которое было запущено с прошлого года и будет серьезно реализовано в текущем иранском году (начавшемся 20 марта 2020 года).

«По оценкам и прогнозам, вместо импорта мы можем производить в стране товаров на сумму около 10 миллиардов долларов в соответствии с внутренними возможностями и мощностями», — отметил Фатхоллахи.

Фатхоллахи подчеркнул, что внутреннее производство импортных товаров на сумму 10 миллиардов долларов входит в трехлетний план министерства промышленности, рудников и торговли.

По имеющимся данным, в прошлом иранском году на импортозамещение продукции в стране было потрачено 3,4 миллиарда долларов, а в текущем году из бюджетных средств было выделено 3,28 миллиарда долларов.