Нью-Йорк, США, , 22:50 — REGNUM В то время как большинство крупных компаний мира отчитываются об убытках из-за эпидемии коронавируса, сектор онлайн-продаж фиксирует прибыль, 29 апреля сообщает агентство Reuters.

Рыночная капитализация онлайн-ритейлера Amazon с начала эпидемии выросла более чем на $90 млрд. Компания стала лучшей по росту на фондовом рынке США.

«Во время этого кризиса Amazon доказала свою незаменимость в доставке предметов первой необходимости людям по всему миру» , — отмечают аналитики Monness Crespi.

Согласно усредненной оценке аналитиков, опрошенных Reuters, квартальная выручка Amazon в марте могла вырасти на 23% до $73,61 млрд.

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