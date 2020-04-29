Бишкек, , 22:44 — REGNUM Малый и средний бизнес в Киргизии быстро оправятся от последствий пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 29 апреля. На брифинге заявил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

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По словам высокопоставленного чиновника, в правительстве придерживаются такого мнения потому, что «малый и средний бизнес обладают свойствами мобильности и способны быстро переориентироваться».

Он также отметил, что по официальным данным, малый и средний бизнес составляют около 40% экономики Киргизии, но в реальности этот показатель значительно выше, поскольку большая их часть находится в тени.

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