Тбилиси, , 22:00 — REGNUM Один из бывших соратников коалиции «Грузинская мечта», учредитель «Движения строительства», а ныне активный участник партии банкиров «Лело» Давид Усупашвили предполагает, что представленный правительством Грузии антикризисный план связан с предстоящими нынешней осенью парламентскими выборами.

«31 октября случайно не день выборов? То есть, почему именно на шесть месяцев рассчитаны проекты социальной помощи? Почему правительство считает, что если кто-то потерял работу, за шесть месяцев он нее найти не сможет? И человек должен все шесть месяцев жить в нужде на 200 лари, которые ему ежемесячно будет платить правительство?» — заявил Усупашвили в своем видеокомментарии, размещенном на странице движения «Лело» в соцсети Facebook.

По его словам, с самого начала пандемии коронавируса «Лело» предложило правительству Грузии сотрудничество и создание антикризисного совета с участием специалистов. Усупашвили считает, что преодолеть созданные коронавирусом проблемы в экономике можно только путем консолидации всех ресурсов.

«Мы предложили создать антикризисный совет. Необходимо объединить все ресурсы. Коронавирус случился со всей Грузией, а не только с оппозицией или только с правительством. В такой ситуации нужна именно консолидация, объединение усилий экономистов, финансистов, бизнесменов и максимальное подключение их интеллекта», — считает Усупашвили.

Напомним, что 24 апреля премьер-министр Грузии представил антикризисный план, в рамках которого предусмотрены как пакеты социальной помощи, так и некоторые пакеты поддержки предпринимателей и поэтапные шаги по восстановлению работы отдельных сфер экономики. В рамках этого плана для работников по найму, которые из-за коронавируса и режима чрезвычайного положения лишились работы или были отправлены в отпуск без содержания, предусмотрена ежемесячная выплата пособия в размере 200 лари в течение 6 месяцев. По 100 лари в течение этого же срока будут получать семьи из категории социально уязвимых, а самозанятым государство выплатит разовую помощь в размере 300 лари, если те докажут, что до пандемии имели работу и доходы.