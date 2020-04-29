Москва, , 21:57 — REGNUM Россельхознадзор с 1 мая вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции белорусского ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». Об этом сообщает 29 апреля пресс-служба ведомства.

Как уточняется, данное решение принято в связи с выявлением кокцидиостатиков (динитрокарбанилид) в мясе птицы, поставляемой с данного предприятия.

Кроме того, Россельхознадзором принято решение о введении режима усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ещё шести белорусских предприятий: «Молодечненский молочный комбинат»: «Ляховичский молочный завод», «Мозырские молочные продукты», «Смолевичи Бройлер», «Слуцкий сыродельный комбинат» и филиал «Толочинские сыры» ОАО «Витебский мясокомбинат».