Вашингтон, , 21:31 — REGNUM Падение ВВП Соединённых Штатов во II квартале 2020 года будет серьёзнее, чем в I квартале, сообщил 29 апреля журналистам высокопоставленный представитель Белого дома, экономист Лоуренс Кадлоу.

Комментируя заявление американского министерства торговли о том, что в I квартале ВВП США снизился (если сравнивать с 2019 г.) на 4,8%, чиновник назвал эти итоги ожидаемыми.

Кадлоу «Буду честен с вами, II квартал будет куда хуже в отношении падения».

Большей определённости в свой прогноз представитель Белого дома не внёс, обнадёжив, однако, тем, что во второй половине 2020 года можно ожидать начала восстановления экономики, ведь предприятия будут постепенно возвращаться к привычному графику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным американского минторга, в США произошло сильное падение ВВП — такое, какого не было с 2014 г.

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