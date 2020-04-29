Вашингтон, , 21:22 — REGNUM Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам заседания 29 апреля приняло решение о сохранении базовой процентной ставки на текущем уровне. Об этом сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.

«Федеральный комитет по операциям на открытом рынке решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0−0,25% годовых», — говорится в сообщении.

Как отмечается в распространённом комментарии, данное решение принято исходя из того, что продолжающийся кризис из-за пандемии коронавируса «будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшее время, что создаёт значительные риски для экономики в среднесрочной перспективе».