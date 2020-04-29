Санкт-Петербург, , 20:14 — REGNUM Спрос на деловые поездки представителей бизнеса по России в апреле 2020 года сократился на 97%. Как утверждают аналитики, спрос на авиабилеты сохраняется лишь на направления, связанные с добычей и переработкой природных ресурсов. На восстановление индустрии перевозок может уйти год.

Эксперты агентства делового туризма «Аэроклуб» проанализировали авиабилеты, приобретенные сотрудниками крупнейших российских компаний и выяснили, как упал спрос на бизнес-поездки в I квартале 2020 года.

Исследование показало, что в I квартале общее число авиабилетов, приобретенных деловыми путешественниками по России, упало на 20%, снижение числа зарубежных командировок достигло 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Постепенное сокращение командировок по внутренним направлениям началось с марта, компании вводили ограничения, чтобы минимизировать риск для здоровья своих сотрудников. В итоге спрос на командировки в Москву в марте упал на 80%, в Санкт-Петербург — на 70%, Краснодар — на 62%, в Екатеринбург — на 70%, Иркутск потерял только 40% бизнес-туристов и по востребованности сумел подняться с 13-го место на пятое.

«Несмотря на ограничительные меры по борьбе с пандемией, в связи с производственной необходимостью ряд компаний вынужден отправлять своих сотрудников в командировки, в том числе тех, кто работает вахтовым методом. Однако если в марте падение делового потока на российских направлениях составляло порядка 65%, то в апреле оно уже стремится к 97%», — заметила генеральный директор «Аэроклуба» Юлия Липатова.

По ее мнению, индустрия делового туризма одной из первых пострадала от распространения COVID-19 и будет ощущать последствия кризиса еще очень долго. При благоприятном сценарии на восстановление может уйти шесть месяцев, но велика вероятность, что на это потребуется не менее года, считает она.