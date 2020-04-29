Киев, , 19:28 — REGNUM Министерство энергетики Украины утвердило новый прогнозный энергетический баланс на 2020 год, сообщила 29 апреля пресс-служба ведомства.

Ведомство отмечает, что предыдущий прогнозный энергетический баланс Украины предусматривал, что в течение года будет потреблено 153 млрд кВт/ч. Однако, общая разбалансированность сектора электроэнергетики, теплая зима, а также дополнительное снижение потребления из-за эпидемии коронавируса COVID-19 привели к существенному уменьшению реальных показателей.

Новый прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год предусматривает общее уменьшение потребления на 9,5% до 138 млрд кВт/ч, передает корреспондент ИА REGNUM.

Утверждение документа прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль, отметивший, что в сфере энергетики Украины «ситуация не простая».

«Но мы уже разработали и утвердили обновленный энергетический баланс страны и дальше переходим к быстрым антикризисным действиям, для того, чтобы шахтеры имели работу, для того, чтобы энергетики имели работу, для того, чтобы сфера энергетики была абсолютным приоритетом в сфере национальной безопасности и стабильности работы энергетической системы нашей страны», — заявил он.

ИА REGNUM напоминает, что 16 апреля правительство Украины назначило исполняющей обязанности министра энергетики Ольгу Буславец. Для полноценного утверждения в должности ее кандидатуру должны была утвердить Верховная рада, однако там голосов в поддержку Буславец не нашлось. До этого с 4 марта в украинском минэнерго вообще не было руководителя.