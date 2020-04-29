Набережные Челны, Татария, , 19:15 — REGNUM На базе клиники-санатория «Набережные Челны» планируется открыть обсерватор. Сейчас учреждение осуществляет амбулаторно-поликлиническую, стационарную и санаторно-курортную медицинскую помощь. Является круглосуточным стационаром, располагает медицинским оборудованием, в том числе для УЗИ всех органов, эхокардиоскопии и имеет собственную лабораторию. Пока клиника приостановила свою деятельность в целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы РТ.

В рамках подготовки к запуску обсерватора руководство санатория сообщает о подготовленном санпропускнике, палате интенсивной терапии, постах медперсонала и палат. Также есть возможность подъезда для машин скорой помощи. В медучреждении подготовлены условия для размещения 80 пациентов с резервом до 150 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Татарии началось строительство нового корпуса республиканской клинической инфекционной больницы, рассчитанного более чем на 200 коек, с возможным увеличением при необходимости до 504 коек.

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