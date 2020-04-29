Тюмень, , 18:54 — REGNUM В Тюменской области за три месяца 2020 года цены и тарифы на потребительские товары и услуги увеличились на 1,5%. В целом по России инфляция составила 1,3%, сообщает Тюменьстат.

Повышение цен на продовольственные товары в Тюменской области составило 2,3% по сравнению с декабрём 2019 года, на непродовольственные товары — 0,5%, на услуги населению — 1,3%.

Плодоовощная продукция стала дороже на 15,3%, сахар-песок — на 8,3%, макаронные изделия и масло подсолнечное — на 5,3%, яйца, крупы и бобовые — на 2%.

Среди непродовольственных товаров отмечается повышение цен на медикаменты — на 3,8%. Меж тем цены на дизельное топливо и бензин снизились почти на 1%.

Тарифы на ветеринарные услуги стали выше на 5,8%, на услуги правового характера — на 5,6%, связи — на 5%, ремонта автомобильного транспорта — на 3,8%, на услуги зарубежного туризма — на 3%.