Вашингтон, , 18:52 — REGNUM Представители правительства США заявляют, что Китай очень хорошо соблюдает свои обязательства в рамках «первой фазы» торгового соглашения с Соединенными Штатами, 29 апреля сообщает агентство Reuters.

Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил агентству, что представители США находятся в постоянном контакте с китайскими коллегами. Китай не прекратил выполнение сделки, несмотря на эпидемию коронавируса.

Однако чиновник отметил, что у США остаются к Китаю вопросы в области защиты интеллектуальной собственности.

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