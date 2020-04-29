Киев, , 18:52 — REGNUM Главная фундаментальная проблема украинской газодобычи состоит в том, что все самое лучшее здесь собрали до нас, заявил экс-глава газового дивизиона «Нафтогаза» Андрей Фаворов в интервью изданию «Kosatka.Media», материал опубликован 29 апреля.

Фаворов отметил, что ключевые месторождения, которые находятся в Днепровско-Донецкой впадине, эксплуатируют с конца 50-х годов прошлого века, и по разным оценкам, там осталось, коммерчески рационально извлекаемых, порядка 500 млрд кубометров.

«В год мы извлекаем от этого объема около 5−6%, то есть плюс-минус 20 миллиардов кубометров. Выжимать больше — сложно и дорого. Нужно увеличивать не добычу, а количество запасов на балансе, из которых со временем можно будет добирать», — заявил специалист.

По его словам, в смысле собственных запасов газа сейчас на Украине будущего нет, поскольку никто до сих пор не знает, где развиваться дальше за рамками Днепро-Донецкого бассейна.

«Мы можем продолжать там бурить и дальше, но мы съедаем то, что есть, а не увеличиваем наши запасы… Необходимо инвестировать не в увеличение добычи сегодня, а в разведывание резервов на перспективу… Надо честно признать, что продолжавшаяся последние 70 лет Днепро-Донецкая история закончилась. В лучшем случае, она будет давать Украине около 20 млрд в год, но прорыва там не будет», — отметил Фаворов.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, общая добыча природного газа на Украине в 2019 году составила 20,7 млрд кубометров, что на 1,4% меньше, чем за предыдущий год. При этом ключевая государственная компания — «Укргаздобыча» — добыла всего 14,9 млрд кубометров газа (70,9% от общего объема добычи), остальное — частные структуры. По сравнению с 2018 г., объем добычи «Укргаздобычи» в 2019 г. уменьшился на 600 млн кубометров, или почти 4%.

Андрей Фаворов покинул пост директора по интегрированному газовому бизнесу НАК «Нафтогаз Украины» 1 апреля 2020 года, как было заявлено, с связи с реорганизацией в госкомпании.