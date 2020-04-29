Нью-Йорк, США, , 18:41 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США снова растут 29 апреля, после закрытия прошлой сессии в «красной зоне».

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 510,01 пункта (2,12%), до 24 611,56 пункта, индекс S&P 500 вырос на 69,71 пункта (2,43%), до 2933,10 пункта, индекс Nasdaq вырос на 265,44 пункта (3,08%), до 8873,17 пункта.

Уолл-стрит остается под давлением глобального спада из-за эпидемии COVID-19, однако рынок обнадеживают относительно позитивные квартальные отчеты крупных компаний и выделение правительством США сотен миллиардов долларов на поддержку бизнеса.

Читайте также: Фондовый рынок США проводит торги в «смешанном настроении»