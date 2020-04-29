Калуга, , 19:06 — REGNUM 99 денежных знаков Банка России, имеющих признаки подделки, были обнаружены в первом квартале 2020 года в кредитных учреждениях Калужской области. Это на 31 единицу больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщил 29 апреля корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего Отделением Калуга ГУ Банка России по ЦФО Владимир Репета.

«По-прежнему самой популярной для подделки остаётся пятитысячная банкнота: их выявлено 56 штук (57% от общего числа подделок). Затем идёт купюра достоинством в одну тысячу рублей, которую подделали 33 раза (33% от общего числа подделок). Денежных знаков других номиналов выявлено меньше», сказал Владимир Репета —

Кроме этого, было выявлено два поддельных денежных знака номиналом 100 долларов США.

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