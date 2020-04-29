Калуга, 29 апреля 2020, 19:06 — REGNUM 99 денежных знаков Банка России, имеющих признаки подделки, были обнаружены в первом квартале 2020 года в кредитных учреждениях Калужской области. Это на 31 единицу больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщил 29 апреля корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего Отделением Калуга ГУ Банка России по ЦФО Владимир Репета.
Кроме этого, было выявлено два поддельных денежных знака номиналом 100 долларов США.
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