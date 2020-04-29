Саратов, , 19:05 — REGNUM Строительство областного клинического онкологического диспансера в Саратове осуществляется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Работы планируют завершить в 2022 году. Средства выделены из федерального и регионального бюджетов.

Сейчас идут работы по обустройству фундамента, проведено временное водо‑ и энергоснабжение. С мая строители начнут возводить онкоцентр в несколько смен. В 2020 году в планах построить все шесть корпусов и закупить необходимое оборудование. На эти цели выделяется свыше 2 млрд рублей.

Медицинское учреждение площадью более 53 тыс. кв. метров рассчитано на 200 коек, 20 мест дневного пребывания, 12 реанимационных коек и поликлиника на 300 посещений в смену, сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области открыли обсерватор.

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