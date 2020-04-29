Москва, , 18:24 — REGNUM Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» подходит к акватории Балтийского моря, сообщает 29 апреля мониторинговый интернет-портал Vesselfinder.

На сегодняшний день судно, оснащённое техникой, способной достроить газопровод «Северный поток — 2», огибает побережье Дании.

Как сообщало ИА REGNUM, судно-трубоукладчик «Академик Черский» вышло из дальневосточного порта Находка в феврале 2020 года. после того как из-за санкций Вашингтона швейцарская компания-подрядчик прекратила работы по прокладке подводной части газопровода «Северный поток — 2».

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