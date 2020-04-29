Рига, , 18:22 — REGNUM Удельный вес теневого бизнеса в строительной отрасли Латвии снизился до 30,7%. Об этом, как пишет портал Diena. lv, сообщил профессор Рижской шведской школы экономики (SSE) и член правления общества Business Against Shadow Economy Арнис Сауки, который провел соответствующее исследование.

«Доля теневой экономики в строительстве по-прежнему очень высока. Выше, чем в других странах. Чтобы снизить её до 15%, нужно снизить долю теневой экономики в Латвии, в целом. С 24% сегодня, до 10%. Это очень большой вызов», — сказал Саука.

По его словам, в 2015 году доля теневой экономики в строительной отрасли Латвии составляла 40%. За пять лет её удалось снизить на 9,3%, отметил он.

По его мнению, уровень сокрытия доходов компаний в стране составил в 2019 году 23%. Саука считает, что из-за кризиса, вызванного вспышкой коронавируса, существует риск обратного прироста теневого сектора в строительстве.