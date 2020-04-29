Подгорица, , 18:05 — REGNUM Союз работодателей Черногории обратился министерство экономики с предложением отменить нерабочее воскресенье в стране. Речь в первую очередь идет о сфере торговли.

Парламент Черногории принял поправки к закону о торговле, запрещающие работать в воскресенье, и они вступили в силу 14 октября 2019 года.

Сейчас союз работодателей обращает внимание на кризис, вызванный пандемией COVID-19 в мире и призывает таким образом помочь бизнесу.

В минэкономики пока сообщают об обсуждении и выработке оптимального решения.

В сфере торговли в Черногории работает около 37 тысяч человек.