Рига, , 17:46 — REGNUM 97% государственных учреждений Латвии во время ведённого в конце марта режима ЧС из-за пандемии полностью или частично работали удалённо. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Государственной канцелярии.

При этом очный приём посетителей, по последним данным, продолжили 20% учреждений. Отмечается, что полностью на удалённую работу смогли перейти 49% госучреждений страны.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации. В стране были отменены занятия в школах и спортивных секциях, а также запрещены массовые мероприятия.